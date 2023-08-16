جمعية المختبرات والتحاليل الطبية تنظم دورة تدريبية في إدارة وفرز النفايات الطبية

وطنا اليوم: نظمت جمعية المختبرات والتحاليل الطبية، اليوم الأربعاء، في قاعة غرفة تجارة الزرقاء، دورة تدريبية حول الأسس العلمية في إدارة وفرز النفايات الطبية، بمشاركة 25 شابا وفتاة من فنيي المختبرات الطبية في الزرقاء.

واستمرت الدورة ليوم واحد، وحاضر فيها أخصائي الصحة العامة أحمد القريوتي، فيما حضرها رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، وممثل قطاع الصحة في غرفة تجارة الأردن الدكتور تيسير يونس ورئيس جمعية المختبرات والتحاليل الطبية الدكتور حسين الحجاوي.

وقدم القريوتي شرحاً وافياً عن كيفية التعامل مع النفايات الطبية وفرزها والطرق السليمة للتخلص منها، مؤكداً أهمية التخلص من النفايات الطبية بطرق علمية لما لها من أهمية في المحافظة على متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة والبيئة المحيطة والمجتمع.

وتحدث عن عدد من المخاطر البيولوجية أوالكيماوية، التي قد تنجم عن عدم التقيد بالأسس والمعايير والاشتراطات العلمية في التخلص من النفايات الطبية، لافتاً إلى أهمية التفريق بين النفايات شديدة العدوى والخطرة والنفايات المنزلية، بحسب الدليل اللوني.