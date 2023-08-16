أمير علي فريحات ..مبارك النجاح الباهر بالتوجيهي

وطنا اليوم – يتقدم الصحفي علي عزبي فريحات وزوجته وأبنائه والأهل والأقارب والأصدقاء بأجمل باقات التهاني والتبريكات بمناسبة النجاح الباهر لــ أمير علي فريحات ..مبارك النجاح الباهر بالثانوية العامة وحصوله على معدل 96.10% /الفرع العلمي..متمنين له مزيداً من التفوق والنجاحات.

مبارك ..ومزيداً من التميز.