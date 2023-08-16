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أخر المستجدات
19:42
قراءة سريعة في نتائج التوجيهي
19:38
الملك : هنيئا لأبنائي وبناتي الناجحين في الثانوية العامة
19:24
تعليمات: احترام كرامة النزلاء المضربين وتقديم الرعاية الطبية والصحية
19:16
63.4% نسبة النجاح في امتحانات التوجيهي
19:08
التربية حول تكرار أخطاء التوجيهي : لا نقبل التجني والافتراء
19:04
الأمن العام: توقيف ( 14) شخص من مرتكبي إطلاق العيارات النارية وضبطت (11 ) سلاحاً
19:03
أسماء الطلبة الأوائل في فروع التوجيهي
18:44
أمير علي فريحات ..مبارك النجاح الباهر بالتوجيهي
18:07
وليد الجلاد يهنئ ويبارك لإبناءه تفوقهم في الثانوية العامة
17:58
آل الحباشنة تهنئ وتبارك لإبنهم ينال بمناسبة نجاحه في الثانوية العامة
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هذه الاولى على المملكة ومن هذه المدرسة الحكومية
منذ ساعتين
وطنا اليوم – الاولى على المملكة من مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات ، الطالبة تالا مصطفى محمود شيخ صالح ، الأولى على المملكة بالفرع العلمي بمعدل 99.8 .
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24 ساعة
19:42
قراءة سريعة في نتائج التوجيهي
19:38
الملك : هنيئا لأبنائي وبناتي الناجحين في الثانوية العامة
19:24
تعليمات: احترام كرامة النزلاء المضربين وتقديم الرعاية الطبية والصحية
19:16
63.4% نسبة النجاح في امتحانات التوجيهي
19:08
التربية حول تكرار أخطاء التوجيهي : لا نقبل التجني والافتراء
19:04
الأمن العام: توقيف ( 14) شخص من مرتكبي إطلاق العيارات النارية وضبطت (11 ) سلاحاً
19:03
أسماء الطلبة الأوائل في فروع التوجيهي
18:44
أمير علي فريحات ..مبارك النجاح الباهر بالتوجيهي
18:07
وليد الجلاد يهنئ ويبارك لإبناءه تفوقهم في الثانوية العامة
17:58
آل الحباشنة تهنئ وتبارك لإبنهم ينال بمناسبة نجاحه في الثانوية العامة
17:40
صندوق المرأة للتمويل الأصغر توفر مشاركة مجانية ل50 مستفيدا في بازار الشركة
17:36
“ليدرز” تدعم 17 شركة صغيرة ومتوسطة بالمشاركة في المعرض الدولي للأغذية والتكنولوجيا
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
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رياضة
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شخصية و حوار
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