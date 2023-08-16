هذه الاولى على المملكة ومن هذه المدرسة الحكومية

وطنا اليوم – الاولى على المملكة من مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات ، الطالبة تالا مصطفى محمود شيخ صالح ، الأولى على المملكة بالفرع العلمي بمعدل 99.8 .