بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

هذه الاولى على المملكة ومن هذه المدرسة الحكومية

منذ ساعتين
هذه الاولى على المملكة ومن هذه المدرسة الحكومية

 

وطنا اليوم – الاولى على المملكة من مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات ، الطالبة تالا مصطفى محمود شيخ صالح ، الأولى على المملكة بالفرع العلمي بمعدل 99.8 .

تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:42

قراءة سريعة في نتائج التوجيهي

19:38

الملك : هنيئا لأبنائي وبناتي الناجحين في الثانوية العامة

19:24

تعليمات: احترام كرامة النزلاء المضربين وتقديم الرعاية الطبية والصحية

19:16

63.4% نسبة النجاح في امتحانات التوجيهي

19:08

التربية حول تكرار أخطاء التوجيهي : لا نقبل التجني والافتراء

19:04

الأمن العام: توقيف ( 14) شخص من مرتكبي إطلاق العيارات النارية وضبطت (11 ) سلاحاً

19:03

أسماء الطلبة الأوائل في فروع التوجيهي

18:44

أمير علي فريحات ..مبارك النجاح الباهر بالتوجيهي

18:07

وليد الجلاد يهنئ ويبارك لإبناءه تفوقهم في الثانوية العامة

17:58

آل الحباشنة تهنئ وتبارك لإبنهم ينال بمناسبة نجاحه في الثانوية العامة

17:40

صندوق المرأة للتمويل الأصغر توفر مشاركة مجانية ل50 مستفيدا في بازار الشركة

17:36

“ليدرز” تدعم 17 شركة صغيرة ومتوسطة بالمشاركة في المعرض الدولي للأغذية والتكنولوجيا

وفيات
وفيات الأربعاء 16-8-2023وفيات الثلاثاء 15-8-2023والدة النائب السابق ناجح المومني في ذمة اللهعمة النائب السابق عبدالجليل الزيود العبادي في ذمة اللهوفيات الاثنين 14-8-2023