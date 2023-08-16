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ارتفاع سعر القمح بنسبة 1.3%

منذ ساعتين
ارتفاع سعر القمح بنسبة 1.3%

وطنا اليوم: سجلت أسعار القمح اليوم الأربعاء، ارتفاعا من أدنى مستوى بلغته في أوائل حزيران الماضي، بعدما هاجمت روسيا أمس الثلاثاء ميناء لأوكرانيا على نهر الدانوب، ما تسبب بتضرر المستودعات والصوامع فيه.

ووفقا لوكالة بلومبرغ الاقتصادية للأنباء، ارتفعت العقود الآجلة في شيكاغو إلى 1.3% بالمئة، بعد تراجع بنسبة 6 % على مدار الثلاث جلسات الماضية.

من جهتها، أعلنت سلطة ميناء كونستانتا الروماني المطل على البحر الأسود، أن أوكرانيا شحنت 8.1 مليون طن من الحبوب عبر الميناء خلال الـ7 أشهر الماضية، سيما مع تباطؤ وتيرة الشحن بشدة بسبب مهاجمة روسيا للبنية التحتية في الموانئ الأوكرانية.


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