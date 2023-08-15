عقد مذكرة تفاهم بين جمعية وكلاء السياحة والسفر والملكية الأردنية 

وطنا اليوم: وقعت الملكية الأردنية وجمعية وكلاء السياحة والسفر ( اليوم ) مذكرة تفاهم تعنى بقطاع السياحة الوافدة , جاء ذلك بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات والرئيس التنفيذي للملكية سامر المجالي ورئيس جمعية مكاتب وكلاء السياحة والسفر سهيل هلسة وممثلي عن مكاتب وكلاء السياحة والسفر .

رئيس جمعية وكلاء السياحة و السفر الاردنية سهيل هلسة قال تتوج جمعية وكلاء السياحة و السفر الأردنية اليوم جهود التعاون و الناقل الوطني الأردني الملكية الاردنية بتوقيع مذكرة تفاهم تخص قطاع السياحة الوافد الاردني و ذلك برعاية و مباركة وزارة السياحة ومن خلال الذراع التسويقي لها هيئة تنشيط السياحة و التي عملت جاهدة للوصول الى تلك الاتفاقية ومذكرة التفاهم و التي تخدم قطاع السياحة الاردني بشكل مباشر.

وأضاف ستعمل الجمعية خلال الفترة المقبلة على مجموعة من الاتفاقيات تخص باقي القطاعات داخل الجمعية و كافة فئاتها .

مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات اكد على أهمية مذكرة التفاهم بين جمعية وكلاء السياحة والسفر والملكية الأردنية مبينا حرص الهيئة على تكاملية وانسيابية العمل السياحي بين جميع الأطراف لما يدعم خطط السياحة الأردنية في الانتعاش والزيادة .

وقال عربيات أن هيئة تنشيط السياحة هي شريك رئيسي للقطاعات السياحية المختلفة و مزيج يمثل الشراكة الحقيقية بين القطاع العام و القطاع الخاص ، حيث عملت الهيئة و على مدار السنين الطويلة جاهدة لابراز الاردن سياحيا و كان بحمدالله نتائج النجاح المستمر لعمل الهيئة من خلال ازدياد اعداد السواح على مدار السنوات السابقة و تتويج الاردن كوجهة رئيسية تعكس الاهمية العظيمة التي تحظى بها على الخارطة السياحية ، و تتمثل الشراكة الحقيقية ايضا من خلال دعم الهيئة لمكاتب و شركات السياحة الاردنية الوافدة من خلال جمعية وكلاء السياحة و السفر .

وأضاف ايضا جسدت مذكرة التفاهم التي يتم توقيعها اليوم الصورة الحقيقية التي يتجسد بها شراكة حقيقية بين الملكية الاردنية التي نعتز و نفخر بها دائما و جمعية وكلاء السياحة و السفر الاردنية ، و تعمل الهيئة دائما و بشكل مباشر لدعم قطاعات السياحة المختلفة من اجل مصلحة الاردن و ثبات القطاع السياحي ليحقق اكبر الارقام من اعداد سواح و بمواسم مختلفة منذ نشأت الهيئة و تركيز وزارة السياحة على تلك الشراكة و الأهمية.

( الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية كريم مخلوف عبر عن أهمية التعاون في ما من شأنه النهوض بالقطاع السياحي )

وبين أن مذكرة التعاون جاءت لخدمة القطاع السياحي واستدامة النجاح مما ينعكس على الخدمات السياحية ويحقق الإيجابية في القطاع .

من جانبه علق نائب رئيس جمعية وكلاء السياحة و السفر الأردنية و عضو مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة فادي أبو عريش بقوله ان مجلس ادارة جمعية وكلاء السياحة و السفر يعمل جاهدا ليحقق اية منافع لاعضاء جمعيته التي يتجاوز ال ٧٥٠ شركة سياحة اردنية و منها ١٨٧ شركة سياحة وافدة تعمل على استقطاب السواح الى الأردن .

وقال ايضا بان هذا اليوم يعتبر من اهم انجازات جمعية وكلاء السياحة و السفر الاردنية و على مدار نشأت جمعية وكلاء السياحة و السفر و يعتبر تجسيدا لشراكة الجمعية الحقيقية مع وزارة السياحة من خلال هيئة تنشيط السياحة و رعايتها للقطاع السياحي ، حيث عمل مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة و مديرها العام بكل أمانة و جهد ليدعم شركات السياحة الاردنية و خاصة التي تعمل في مجال السياحة الوافدة من تحقيق منافع لها من خلال تلك الاتفاقية الموقعة اليوم مع شريك استراتيجي لشركات السياحة و هي الملكية الاردنية ، و التي قدمت مشكورة من خلال توقيع مذكرة التفاهم .

ونوه الى ان مذكرة التفاهم تهدف الى تخفيف الاعباء المالية على اعضاء جمعية وكلاء السياحة و السفر خلال تسويقهم الاردن بالخارج و ذلك من خلال خصومات تصل الى ٥٠ بالمئة؜ من تذاكر سفر المشاركين في معارض هيئة تنشيط السياحة بالخارج و لكل مشترك بالمعارض التي تمثل الاردن من خلال الهيئة و ايضا تتضمن تقديم تسهيلات خاصة من خلال سفر اعضاء الجمعية المشاركين بالمعارض مع الهيئة من زيادة بالحقائب او افضلية لهم بالحجز و ايضا خصومات اخري للاعضاء المشاركين مع هيئة تنشيط السياحة في ما يسمى ورش العمل التي تقوم بها الهيئة بالخارج تصل ال ٢٥بالمئة .؜

كما تتضمن مذكرة التفاهم تشجيع استقطاب مجموعات سياحية من خلال استخدام الملكية الاردنية كبديل لخطوط الطيران الاخرى سواءا المنتظمة او منخفضة التكلفة من خلال اعطاء اسعار خاصة لشركات السياحة الاجنبية من خلال وكيلها المحلي الاردني مما يساعد شركات السياحة و السفر الاردنية على المساهمة و بشكل اكبر في اثبات و فعالية الشركات العاملة محليا ووكلائها خارجيا ، و سيعطى اسعار تفضيلية لتلك المجموعات و بخصومات كبيرة قد وعدت بها الملكية الاردنية شركات السفر المحلية.

كما تعرجت المذكرة الموقعة على التزام الملكية الاردنية بحرية التنافس الخارجي و منع اي نوع من الاحتكار الذي قد يؤثر على السياحة الى الاردن ، مذكرة بان الملكية الاردنية هي ناقل وطني يخدم الاردن و الاردنيين و مكاتب و شركات السياحة الاردنية و يراعي مصالح الوطن بذلك

و ختم أبو عريش قائلا : نتقدم بالشكرالجزيل لكافة المشاركين فى هذه الفعالية الوطنية و التي تعكس مدى التزام القطاع السياحي بجميع اطيافه لتنفيذ و تحقيق الرؤيا الملكية السامية و التطوير الاقتصادي كما اراده سيد البلاد جلالة الملك المعظم الملك عبدالله الثاني حفظه الله و رعاه و تحقق ايضا بمتابعة ولي عهده الأمين سمو الامير الحسين لملف السياحة بشكل خاص .