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اتفاقية لإنشاء مصنع للصناعات الزراعية في المفرق خلال شهرين

منذ ساعتين
اتفاقية لإنشاء مصنع للصناعات الزراعية في المفرق خلال شهرين

وطنا اليوم:وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم في مبنى الوزارة بحضور أمين عام الوزارة وممثل منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية المفرق ، اتفاقية مع شركة الصحراء الذكية مثلها د. باسم الصالح مدير عام وذلك ضمن مشروع تحفيز الصناعات والذي يأتي في إطار أهمية الصناعات الغذائية في التنمية الاقتصادية لما لها دور أساسي في تسريع وتيرة النمو الإقتصادي والتنمية الإجتماعية وتشجع الطلب والزيادة في القيمة المضافة للإنتاج الزراعي وخلق فرص العمل وزيادة الدخل من خلال سلسلة التوزيع إضافة الى أهمية منطقة المفرق .

وأكد الحنيفات أن هذا المصنع سيعمل على خلق فرص عمل تصل إلى ٩٠ فرصة عمل مباشرة وعدد كبير من فرص العمل غير المباشرة وسيتم انشاءه خلال شهرين لإستيعاب فائض الإنتاج في محافظة المفرق من الفواكة وخلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية مع توفير منتجات زراعية مصنعة محلياً إضافة الى تقليل الاستيراد والتي تصل الى ملاين الدولارت سنويا وأضاف ان الصناعات الزراعية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات اللوجستية ونتيجة لذلك يمكن ان تساهم في تعزيز الإنتاج والإنتاجية الزراعية والإبتكار من خلال سلسلة القيمة والإستقرار الاقتصادي للأسر الريفية والأمن الغذائي .

وبين حنيفات انه سيتم تمويل المشروع لمدة خمس سنوات وقد تم لغاية الان تمويل 7مصانع لغايات الصناعات الغذائية في المفرق وعدد من المحافظات إضافة إلى المصانع التي يتم انشائها في الأغوار الجنوبية لصناعات مركزات البندورة وتبريد وتعبئة الخضار .


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