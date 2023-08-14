عبارة لنائب أردني تستفز الحكومة .. كريشان يستغرب والصفدي يشطب

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان ردا على مداخلات بعض النواب خلال مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية اليوم الاثنين:”استغرب من بعض النواب تصريحاتهم التي أقدر واحترم حول “المراهقة السياسية” على حد وصفه.

وأضاف كريشان، أن هذه الحكومة حريصة على الوطن ومقدرات الوطن كما مجلس النواب حريص كل الحرص.

ولفت الى أن لمجلس النواب إجراء التعديلات المناسبة على ما ورد في مواد هذا القانون لما فيه مصلحة الوطن لانها هي المصلحة العليا.

وطالب كريشان بشطب ما ورد على لسان أحد النواب بعد أن وصف مجلس الوزراء بالمراهقة السياسية، الأمر الذي دفع رئيس المجلس احمد الصفدي بشطب العبارة من محضر الجلسة بإجماع النواب

الى ذلك قال رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي ذنيبات، إن بعض النواب تحدث عن الغرف المغلقة والكولسات قائلا :” ما في شيء نشتغله تحت الأرض” وأضاف متحدثا أمام الحكومة: “اتحدى أي واحد حقق لواحد منا مصلحة”.

ووجه رسالة للنائب فريد حداد قال له فيها: ” عيب عليك ما قلته” ليرد عليه رئيس المجلس احمد الصفدي ” للأمانة يا غازي مداخلاتك بتستفز الحجر”.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب الاثنين، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين أبرزها مشروعا قانوني حماية البيانات الشخصية، والملكية العقارية

وطالب النائب سليمان أبو يحيى، من النواب مساندته لحذف المادة 3 من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية التي تتيح لمجلس الوزراء نقل ملكية أراضٍ تابعة للدولة للصناديق الاستثمارية.

وقال أبو يحيى خلال جلسة نيابية اليوم الإثنين، “أطيعوني في هاي المادة واسمحولي بباقي المواد حتى نهاية المجلس مقابل إسقاط هذه المادة”.

ويرى أبو يحيى أنّ هذه المادة تسمح للحكومة بيع أراضٍ تابعة لها حتى وإن كان القانون لا يذكر كلمة “بيع”، مشيراً إلى أنّ الصناديق الاستثمارية تعنى بقانون البيئة الاستثمارية الذي يسمح ببيع أراضٍ شريطة تطويرها.

وتابع، أنّ هذه المادة مسؤولة عن 80 الف دونم والحكومة دافعت عنها بالرغم من ضعف موقفها بحجج واهية وغير مقنعة.

وبين أنّ مجرد ورود هذه المادة وذكر الصناديق الاستثمارية يفتح مجال عمل قانون البيئة الاستثمارية الذي لا يمانع فكرة البيع بشرط تطوير الأراضي