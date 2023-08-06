نادي الإبداع في الكرك ” يستغيث”!!!!

د. محمود مساد

إنه من المؤسسات التربوية التعليمية القليلة في الأردن التي ما زالت تعمل تطوعيا بإخلاص، وتقدم لأطفالنا وشبابنا مهارات التعلم النافع القائم على التفكير الحافز على الابداع بأحدث الأساليب، وأفضل التكنولوجيات المتاحة، في الوقت نفسه تحول دون انحراف الأطفال ووقوعهم تحت ضغط الفراغ، وجذب المخدرات وحواضن المجون.

هذا النداء ليس موجها للحكومة ووزاراتها المعنية أعانها الله،ففي رقبتها مسؤوليات تجوب من أجلها العالم، بل أوجهه لساكني دابوق وطريق المطار الذين يتحملون مسؤولية مؤسسات المال والصناعة وإدارة موارد البلد فوق الأرض وتحت الأرض الواعي منهم، ويعرف هذا النادي وغير الواعي الذي عليه أن يعرف هذا النادي الذي هو بلغة العلم هذه الأيام “مسرح لمجون العقل وإنتاجه الأفكار اللامعة ” يستقطب طلبة محافظة الكرك العزيزة، ويحفظهم من تيه الشوارع وفاقد التعلم ويذكي عقولهم بأحدث ما ذهب إليه العالم المتمدن الواعي من تكنولوجيا العلم، وأسرار التقدم ونشوة الفكر المفيد .

هزتني مقالة المفكر الشامل حسين الرواشده اليوم في جريدة الدستور حول هذه المؤسسة التربوية العلمية المنتجه والفعالة بعنوان ” هل المطلوب تجفيف ينابيع الإبداع ؟ ” ودعوته المخلصة لإنقاذها من الإغلاق، وكوني أعرف عن قرب هذا النادي، ومستوى المعرفة التي يقدمها للمتعلمين وحجم الأطفال من أعمار مختلفة من الجنسين الذين يرتادونه، وينهلون منه العلم والأخلاق بأرقى وأحدث ما تقدمه المؤسسات الشبيهة في العالم، أضم صوتي وأعلي النداء علّ الله يُسمع الصوت لمن أقصدهم وننقذ هذا الصرح النادر المفيد.

والله من وراء القصد.