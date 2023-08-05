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بعد القمح الارز قد يخلق ازمة غذاء عالمية

5 أغسطس 2023
بعد القمح الارز قد يخلق ازمة غذاء عالمية

 

وطنا اليوم – أفادت منظمة الأغذية في الأمم المتحدة “فاو” بارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية في يوليو متأثرة بوقف تنفيذ مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب وفرض قيود تجارية جديدة على مادة الأرز.

وذكر تقرير المنظمة على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار الأرز سجّل زيادة بنسبة 2.8% من شهر إلى آخر، وبنسبة 19.7% من سنة إلى أخرى، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011، في ظل الحظر الذي فرضته الهند يوم 20 يوليو على صادرات الأرز من نوع “إنديكا”.

وأشارت “فاو” إلى أن إجراء الهند عزز التوقعات بزيادة المبيعات من مصادر أخرى، ما زاد من الضغوط نحو ارتفاع الأسعار، التي كانت تشهدها بالفعل هذه الأخيرة بسبب انحسار الإمدادات الموسمية والمشتريات الآسيوية.

مخاوف كبيرة على لأمن الغذائي

كما حذّرت المنظمة من أنّ هذه الضغوط نحو ارتفاع أسعار الأرز “تطرح مخاوف كبيرة بالنسبة إلى الأمن الغذائي لعدد كبير من سكان العالم، خاصة أولئك الأشدّ فقرا والذين يكرّسون حصة أكبر من دخلهم لشراء الأغذية”.

وذكر بيان “فاو” أن متوسط مؤشرها الذي يتتبّع التغيّرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية الأكثر تداولا، يبلغ 123.9 نقاط في يوليو، أي بزيادة نسبتها 1.3% مقارنة بالشهر السابق، فيما بقي 11.8% دون مستواه المسجل في يوليو 2022.

كما تطرق التقرير إلى الارتفاع الحاد في مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 12.1% عن مستواه في يونيو، وارتفعت كذلك الأسعار العالمية لزيوت النخيل والصويا وبذور اللفت بفعل المخاوف إزاء توقعات الإنتاج في البلدان المنتجة الرئيسية.

وتطرق تقرير “فاو” أيضا إلى مواد الأسعار الدولية للقمح التي ارتفعت بنسبة 1.6 بالمائة بسبب الشكوك إزاء الصادرات من أوكرانيا واستمرار الظروف الجافة في أمريكا الشمالية، وغيرها من مواد السكر منتجات الألبان والأجبان ولحوم الأبقار والأغنام والدواجن.


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