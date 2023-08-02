الفراية يكشف : ربع مليون مركبة لم يُجدد ترخيصها منذ 3 سنوات

وطنا اليوم:كشف وزير الداخلية مازن الفراية، عن إحصائيات الحوادث المسجلة في العام الماضي 2022 والعام الحالي 2023.

وقال في مداخلة له خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، الأربعاء، أن عدد الحوادث المسجلة العام الماضي 2022، بلغ 169 ألفا.

وأوضح أن عدد الحوادث التي تضمنت إصابات بشرية العام الماضي بلغ 11510، و17096 جريحا، فضلا عن 562 وفاة.

وأضاف أنه تم رصد 90 ألف مخالفة قطع إشارة حمراء العام الماضي، و50 مخالفة للسير بعكس الاتجاه، بالإضافة إلى 2706 مخالفات قيادة متهورة وبصورة استعراضية.

وبيّن أن عدد الوفيات المسجلة منذ بداية العام وحتى تاريخ 27/7/2023 نتيجة حوادث السير، بلغ 383 وفاة، و6331 إصابة بشرية.

وكشف عن وجود ربع مليون مركبة انتهى ترخيصها منذ 3 سنوات ولم يتم تجديده، ما استدعى تشديد مخالفة استخدام المركبة دون ترخيص، وفقا لقوله.

وأكد أن القانون جاء استجابة للزيادة الكبيرة في معدل الحوادث والإصابات الناتجة عنها.

وأقر بأن البنية التحتية مهمة فيما يتعلق بالحد من حوادث السير، “لكن لا يجب أن نتوقف عن التعديلات التشريعية لأن البنية التحتية غير جاهزة حتى الآن”