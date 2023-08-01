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رئيس الديوان الملكي الهاشمي يترأَس جاهة ابوطويلة الفناطسة

منذ 13 ثانية
رئيس الديوان الملكي الهاشمي يترأَس جاهة ابوطويلة الفناطسة

 

ترأس معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي يرافقه معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا وسعادة الشيخ حمدي مراد جاهة خطوبة نجل رجل الأعمال عصام عبدالله ابو طويله الفناطسة “محمد ” على المهندسة هديل غسان الشرفا وذلك بديوان الجنيدي طريق المطار.
وطلب باسم الجاهة التي حضرها عدد من الشخصيات الأردنية من أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة وشيوخ ووجهاء المملكة وابناء معان سعادة الشيخ حمدي مراد فيما أعطى الشيخ الدكتور زايد حماد غيث نيابة عن ال الشرفاء الكرام


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