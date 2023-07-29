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“زين” تدعم الفن والثقافة وتجدد رعايتها لمهرجان جرش بدورته الـ37

منذ ساعتين
“زين” تدعم الفن والثقافة وتجدد رعايتها لمهرجان جرش بدورته الـ37

وطنا اليوم: أعلنت شركة زين الأردن استمرار شراكتها الاستراتيجية الممتدة لمهرجان جرش للثقافة والفنون، حيث ترعى الشركة الدورة 37 من المهرجان، الذي انطلق في 26 تموز وتستمر فعالياته لغاية 5 آب.

وجددت شركة زين الأردن تأكيدها على أهمية المهرجان الذي يمثل تظاهرة فنية وثقافية مميزة على مستوى المنطقة، وحرص الشركة على مواصلة الدعم الذي تقدمه منذ أعوام لهذا الحدث الاستثنائي الذي يحظى باهتمام أردني وعربي، والذي نجح على مدار أكثر من عقدين من الزمن باستقطاب أضخم وأبرز نجوم الفن والثقافة الأردنيين والعرب، إضافة إلى عامل الجذب السياحي الذي يشكله المهرجان من خلال استقطاب الزوار من مختلف الجنسيات لحضور الفعاليات المميزة التي تحتضنها المدينة الأثرية في جرش، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجية زين الهادفة إلى دعم السياحة في المملكة، إلى جانب إثراء الجانب الفني والثقافي.

يذكر أن شركة زين الأردن تحرص على رعاية والتواجد في أبرز وأضخم الفعاليات الفنية والترفيهية في المملكة، للمساهمة في تنشيط الحركة السياحية عبر فعاليات مميزة تشمل الفن والترفيه والجانب الاجتماعي، لاستقطاب الزوار من الأردنيين والسياح على حد سواء في أجواء عائلية، حيث قدمت الشركة مؤخراً رعايتها لحفلات الفنانين كاظم الساهر وماجدة الرومي، التي حظيت بحضور جماهيري كبير، كما ترعى الشركة فعاليات سوق جارا كشريك استراتيجي، ومهرجان صيف عمان الذي يقام سنوياً، فيما تواصل الشركة رعايتها لمهرجان الفحيص الذي ستنطلق فعالياته في الفترة المقبلة.


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