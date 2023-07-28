شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم تشرق في ليل ” جرش” وتتألق على المسرح الجنوبي

وطنا اليوم _ لما شطارة

بفرح كبير وليلة ولا اروع استقبل الجمهور الفنانة نجوى كرم على المسرح الجنوبي في جرش حيث اطلت بفستان فيروزي اللون وبدت في غاية الجمال وبدأت الحفل بأغنيتها الشهيرة ” جايي يا جرش جاية” وحيّت جمهورها الذي وصفته على حد قولها ساحرني .

وادّت بصوتها الرائع العديد من اغنياتها الجديدة والقديمة برفقة الطبال الذي أشعل المدرجات بالحماس ورقص الكورال مع الفنانة نجوى كرم الدبكة على انغام خليني شوفك بالليل و ” بالروح بالدم ” و” انا لشحد حبك شحادة ” و ” ملعون ابو العشق ” و ” لو ما بتكزب ” وقدمت مقاطع من اغانيها القديمة ” لا تبكي يا ورود الدار ” و ” حكم القاضي ” و ” روح روحي ” و ” خيروني ابن العم ” وغيرها من الأغاني الجميلة وهتاف الجمهور بص شوف نجوى بتعمل ايه كانت اغنية انا ما فيي حبك أكثر من عينيي ، وفي نهاية الحفل تم تكريم الفنانة نجوى كرم من قبل إدارة المهرجان .