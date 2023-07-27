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مجلس النواب يرفض تجريم ناشري الصور والفيدوهات دون إذن

منذ 4 ساعات
مجلس النواب يرفض تجريم ناشري الصور والفيدوهات دون إذن

وطنا اليوم:رفض مجلس النواب في جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، تجريم كل من قام بنشر تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو بدون اذن وان كان مصرحاً له بتسجيله أو التقاطه.
وكانت المادة التي رفضها النواب تنص على: يعاقب بناءً على شكوى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار، كل من قام بنشر تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو بدون اذن وان كان مصرحاً له بتسجيله أو التقاطه


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