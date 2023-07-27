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الصفدي يوضح حول رفض معاقبة الترويج للشذوذ الجنسي عبر الانترنت

منذ 5 ساعات
الصفدي يوضح حول رفض معاقبة الترويج للشذوذ الجنسي عبر الانترنت

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بعدم تجريم مجلس النواب للمثلية والشذوذ الجنسي عبر الفضاء الإلكتروني، أمر غير صحيح، مؤكداً أن المجلس بتجريمه للإباحية والإخلال بالآداب العامة والترويج الجنسي في المواد 13 و 14 في قانون الجرائم الإلكترونية، إنما يتحدث بشكل عام عن تلك الجرائم دون تفصيل.
وكان المجلس أقر المادة (١٣) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تفرض الغرامة على من ينقل أو يروج للأعمال الإباحية والجنسة.
والمادة 14 وتنص على أن يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.
وفشل مقترح النائب ينال فريحات خلال الجلسة التشريعية، بإضافة نص على مشروع القانون يطالب بمعاقبة كل من أرسل او أعد أو روج أو دعم او أيد أو أنشطة أو أعمال أو شعارات المثلية الجنسية والشذوذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلوامت أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني او مجموعة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 6 آلا ولا تزيد عن 15


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