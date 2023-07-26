بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

جنود يحاصرون الرئيس داخل القصر الرئاسي في النيجر

منذ دقيقتين
جنود يحاصرون الرئيس داخل القصر الرئاسي في النيجر

وطنا اليوم:نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن جنودا من الحرس الرئاسي في النيجر يحتجزون الرئيس محمد بازوم داخل القصر الرئاسي في العاصمة نيامي.
وشاهد مراسل من رويترز عربات عسكرية تغلق مدخل القصر الرئاسي، وذكرت المصادر الأمنية أنه تم منع الوصول إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر.
وقال مسؤول في الرئاسة إن العاملين داخل القصر لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مراسلها في نيامي أنه رغم محاصر قوات من الحرس الرئاسي لمقر إقامة بازوم ومكاتب الرئاسة فإن لم يلاحظ أي انتشار غير عادي لقوات عسكرية، أو سماع لتبادل إطلاق النار، كما أن حركة المرور عادية حول القصر الرئاسي.
يشار إلى أن الرئيس بازوم انتخب في العام 2021 ليكون أول رئيس عربي للنيجر، وهو يعد حليفا مقربا لفرنسا.
وتعد النيجر من أكثر دول العالم التي شهدت انقلابا في تاريخها المعاصر، إذ سجلت أربعة انقلابات منذ استقلالها عن فرنسا في العام 1960، فضلا عن العديد من محاولات الانقلاب الفاشلة.
وكان آخر انقلاب في الدولة الأفريقية قد حدث في فبراير/شباط 2010، وأطاح بالرئيس مامادو تانجا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:07

حريق ضخم في البحر يلتهم آلاف السيارات القادمة لمصر من ألمانيا

14:01

ما بعرف شو عملت .. لبناني يقتل زوجته في أثناء نومها

13:56

إنشاء غرفة صناعية موحدة واعتماد شهادات المطابقة بين الأردن والعراق

13:54

بعد 4 عقود من الحكم.. رئيس وزراء كمبوديا يسلم السلطة لنجله

13:12

الديموقراطي الاجتماعي يوجه نداء عاجل الى مجلس النواب

13:06

وزير التربية يجيب على سؤال طرح في نقاش على مجموعة وطنا اليوم

12:49

5,4 % تراجع قيمة الفاتورة النفطية في 5 شهور

12:46

نفاد تذاكر مباراة الفيصلي والوحدات

12:25

التلفزيون الاردني : مهرجان جرش الآن بين يديك !

12:14

توفير محطات “سند” لتفعيل الهوية الرقمية خلال فترة إقامة مهرجان جرش

12:09

الملك يعود إلى أرض الوطن

12:05

الكويت تحقق أول فائض منذ 9 سنوات بـ 21 مليار دولار

وفيات
وفيات الأربعاء 26-7-2023الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعات