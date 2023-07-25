وفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادة

وطنا اليوم:توفي طالب التوجيهي عبدالله عطاالله حمدان الزبون ، اليوم الثلاثاء إثر أزمة قلبية حادة في بلدة جبة بمحافظة جرش شمالي الاردن في آخر يوم لامتحانات التوجيهي .

وقال أحد أصدقاء الزبون في منشور على موقع فيسبوك تاليا : ” إن الشاب عبدالله تواصل مع جميع أصدقائه قبل وفاته للتحضير للذهاب إلى المسبح بعد اخر امتحان لهم في الثانوية العامة.

وأشار صديقه ان عبدالله يدرس في الفرع الأدبي وكان ينوي الذهاب لآخر يوم امتحان لمبحث تاريخ الاردن

ونعت مدرسة جبة الثانوية الشاب عبدالله على صفحتها الرسمية وتاليا نص النعي :