كشف السر.. لماذا اختار ماسك رمز “X” شعار جديد ل”تويتر؟

وطنا اليوم: أثار الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الجدل على السوشيال ميديا، عقب إعلانه تغيير الشعار الجديد لموقع “تويتر”، استبداله بعلامة “X” على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة.

وربط البعض علاقة علامة “X ” بالشركة الأخرى التي يمتلكها ماسك، والتي تحمل اسم “سبيس إكس” (SpaceX) الخاصة بتقنيات استكشاف الفضاء.

وتم تصميم مفهوم “X” على غرار التطبيق الصيني “WeChat” الذي يسمح للمستخدمين بأداء وظائف متعددة من المراسلة إلى طلب سيارة أجرة ودفع الفواتير.

وأشار الملياردير الأمريكي أكثر من مرة عن طموحه في تطوير تطبيق “متجر شامل” من شأنه أن يدمج ميزات وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدفع، على غرار تطبيق WeChat الصيني، وفقا لشبكة “ndtv”.

وتحت قيادة ماسك الصاخبة للمنصة منذ شرائها في أكتوبر غيرت الشركة اسم أعمالها إلى إكس كورب بما يعكس رؤية الملياردير لتطوير “تطبيق فائق” على غرار التطبيق الصيني، حسب وكالة “رويترز”.

وكشفت المديرة التنفيذية لتويتر، ليندا ياكارينو، اليوم الاثنين، إن علامة “X” هي، الحالة المستقبلية للتفاعل غير المحدود، المتمحور حول الصوت والفيديو والرسائل والمدفوعات والخدمات المصرفية، مما يخلق سوقا عالميا للأفكار والسلع والخدمات والفرص.

X is the future state of unlimited interactivity – centered in audio, video, messaging, payments/banking – creating a global marketplace for ideas, goods, services, and opportunities. Powered by AI, X will connect us all in ways we’re just beginning to imagine.

— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 23, 2023