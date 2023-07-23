وزير التربية ينعى الطالب سراج شريم

وطنا اليوم:نعى وزير التّربية والتعليم، والأسرة التَّربويَة، الطالب (سراج جلال محسن شريم) من الصف الرابع ، في مدرسة أبو بكر الصديق الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة.

وقالت الوزارة عبر حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “أسكن الله روحَ الفقيد الجنَّة، وألْهَمَ ذويه الصَّبْر والسلوان”.

إنا لله وإنا إليه راجعون