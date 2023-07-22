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عشائر القضاة تنعي الدكتور هاني سلمان وتعلن موعد الجنازة والعزاء

22 يوليو 2023
عشائر القضاة تنعي الدكتور هاني سلمان وتعلن موعد الجنازة والعزاء

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

وطنا اليوم: ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى عشائر القضاة فقيدها المغفور له بإذن الله الدكتور هاني سلمان القضاة، زوج غادة الروسان ووالد سلمان ومحمد وهديل وشهد، وشقيق مهند ومحمد وناصر وغسان، وهند وحنان وبشرى وماجدة ومنى.

 

وقد انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٢، سيشيع جثمانه بعد صلاة عصر هذا اليوم من مسجد عين جنا الكبير إلى مقبرة البلدة.

 

تقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان العائلة (العقود) في عين جنا بعد صلاة العصر لمدة ثلاثة أيام.

 

رحمه الله و غفر له و أدخله فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون


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