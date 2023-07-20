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ورشة في فن التصميم للأطفال في رحاب المجمع بالتعاون مع مبادرة “ض”

منذ ساعة واحدة
ورشة في فن التصميم للأطفال في رحاب المجمع بالتعاون مع مبادرة “ض”


وطنا اليوم – نظّم مجمع اللغة العربية الأردني بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد ضمن مبادرة “ض”، اليوم الخميس، الموافق٢٠/ ٧ / ٢٠٢٣م، ورشة للأطفال في “فن التصميم وإعادة التدوير” للأعمار ما بين (١٠-١٦) عامًا، بهدف إكساب الأطفال مهارات التفكير الابتكاري ونشر ثقافة إعادة التدوير بأساليب فنية مبدعة، وتنمية القدرات الشخصية والإبداعية لديهم، إضافة إلى تعليمهم كيفية استغلال المواد المستهلكة لخدمة البيئة باستخدام فنون الرسم والتلوين والقص وإعادة التشكيل والصياغة.

قدمت الورشة، التي عُقدت في رحاب المجمع من الساعة العاشرة صباحًا إلى الواحدة ظهرًا، الدكتورة هيفاء بني إسماعيل من قسم الفنون البصرية في كلية الفنون الجميلة بالجامعة الأردنية، حيث تعرّف الأطفال فيها على تقنيات الرسم وفن التصميم من خلال تمارين يدوية في الرسم والتلوين والتشكيل والإفادة من المواد التي يمكن تدويرها من ورق ومجلات قديمة وقصاصات ورقية ومواد أخرى، وبالتالي صياغة عمل فني يحتوي على مفردات التكوين والتلوين.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التي يعقدها المجمع في فنون متعددة ترسخ ثقافة الإنتاج لديهم وتعزز فيهم الانتماء للغتهم العربية من خلال ممارسة الكتابة الإبداعية والتعرف إلى فنون الخط العربي وزيادة محتوى العربية على الشابكة.


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