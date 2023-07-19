الدكتور واصف يوسف العابد

منذ اتفاقية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في عام 2015، أصبحت مبادرة التنمية المستدامة هدفًا عالميًا للعديد من الحكومات والمنظمات العالمية. تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم مع التركيز على ثلاثة أهداف رئيسية وهي الحد من الفقر والحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. والاجتماعية

وبدانا العمل مع الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية ونقوم بالمحاضرات بحكم التخصص، ولكن لاحظنا انه هناك فرق كبير بين الواقع الدولي و الواقع العربي من هنا أتت الفكرة لتأسيس مبادرة الوطن العربي التنمية المستدامة بحدود سبتمبر 2020 و التي وضعنا لها اربع اهداف أساسية وهي:

1- احداث أكبر تجمع عربي للمنظمات والهيئات بالعالم العربي.

2- أكبر تجمع للكفاءات والكوادر بالعالم العربي.

3- انجاز دورات تدريبية وورشات تكوينية ومؤتمرات عربية واصدار ورقات بحثية.

4- اعتماد سفراء الوطن العربي للتنمية المستدامة.

وتعكس مبادرة الوطن العربي للتنمية المستدامة رؤية طموحة للعالم العربي الذي نريده في المستقبل. وفي الوقت الذي يتطلع فيه العالم إلى تحقيق هذه الأهداف الرئيسية، يتعين على الجميع العمل معًا لتحقيق التنمية المستدامة. وتعد مبادرة الوطن العربي للتنمية المستدامة رائدة في تعزيز الوعي والتعليم من خلال ما تقدمه من مؤتمرات ومهرجانات ومحاضرات يكون محورها حول التنمية المستدامة في الوطن العربي.

فقد قامت بإجراء عدة مؤتمرات لدراسة الهدف الأول، وهو القضاء على الفقر، وشارك في هذا المؤتمر أكثر من 40 محاضر، كل محاضر يتحدث عن الفقر وطرق معالجته والحد من انتشاره في بلده.

ومع تنامي الوعي بأهمية التنمية المستدامة، يتعين على جميع الأطراف العمل معًا لتحقيق هذه الأهداف. وتعد المشاركة الفعالة للشركات والمجتمع المدني والأفراد من أهم العوامل التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذه الأهداف. ومن خلال العمل المشترك والتعاون المستدام.

تعتبر مبادرة الوطن العربي التنمية المستدامة واحدة من أهم المبادرات العالمية التي تهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل مستدام وذلك من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات في جميع انحاء العالم دون المساس بالبيئة والموارد الطبيعية..

تم إطلاق مبادرة التنمية المستدامة في عام2015 وهي مبادرة علمية يشارك فيها جميع الدول الاعضاء في الأمم المتحدة وتهدف المبادرة الى تحقيق 17 هدفا” للتنمية بحلول عام 2030 وهي:

1- القضاء على الفقر في جميع أشكالها وأبعادها

2- القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة

3- ضمان حياة صحية ورفاهية للجميع وتعزيز الصحة العامة

4- ضمان تعليم عالي الجودة وفرص تعلم مستدامة للجميع

5- تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة

6- توفير مياه نظيفة وصرف صحي مستدام للجميع

7- ضمان الوصول الى الطاقة المستدامة والنظيفة وبأسعار معقولة

8- تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتحفيز الابتكار والريادة

9- بناء بنية تحتية مستدامة ومرونة تعزيز الصناعات والابتكارات المستدامة

10- تقليل الفوارق بين المناطق الحضرية والريفية في المناطق النائية

11- تحقيق الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بشكل فعال

12- تحسين الأمن الغذائي والتغذية في العالم وتعزيز الزراعة المستدامة

13- تعزيز الصناعات والابتكارات التكنولوجية وتحسين الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية.

14- تحسين الاستدامة البحرية وحماية البحار والمحيطات وتعزيز الاستدامة في الصناعات البحرية

15- تعزيز التنوع البيولوجي وحماية النظم الايكولوجي والحفاظ على التنوع الوراثي.

16- تحقيق السلام والعدالة والمساواة وتعزيز الحكم الرشيد والمؤسسات الفاعلة وتقوية الحوكمة..

17- تعزيز الشركات العالمية والتعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة..

فقد قامت بعده مؤتمرات لدراسة الهدف الاول القضاء على الفقر وقد شارك بهذا المؤتمر أكثر من 40 محاضر كل محاضر يتحدث عن الفقر وطرق معالجته والحد من انتشاره في بلده..

والمهرجان الدولي الأول على امتدا 17 يوم وكل يوم نتطرق الى هدف من أهداف التنمية المستدامة وذلك بفترة من 01 الى 18 أكتوبر 2021.

والمؤتمر الدولي الثاني ” التنمية المستدامة ببلدان الحروب أيام 10 و11 نوفمبر 2021.

المؤتمر الدولي الثالث أهداف التنمية المستدامة وتقليل وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام والصحة الخضراء أيام24 و25 نوفمبر 2021.

والمؤتمر الدولي الرابع أهداف التنمية المستدامة والحياة والأرض والحب والسلام أيام 14 و15 ديسمبر 2021.

والمؤتمر الدولي الخامس المؤتمر الدولي للأغذية التقليدية لكل بلد أيام 14 و15 يناير 2022.

والمؤتمر الدولي السادس للنباتات الطبية والمستخلصات العشبية التقليدية لبلدك 20 و21 يناير 2022.

والمؤتمر الدولي السابع التنمية المستدامة بالوطن العربي؛ واقع وآفاق يومي 27 و28 ماي 2022

والمؤتمر الدولي الثامن ” التعليم الجيد ” 01 و02 جويلية 2022

والمهرجان الدولي التاسع ” التنمية المستدامة بالوطن العربي يوم 13 و14 يناير 2023

والمؤتمر الدولي العاشر “التعليم المستدام والتكنولوجيا: الدور المحوري للذكاء الصناعي” أيام 17 و18 أغسطس 2023

* وقامت ايضا بالعديد بالدورات المتفرقة حول ” التعليم و نشر الوعي من اجل تعليم جيد” في جميع الدول العربي من اجل الأجيال الحالية والمستقبلية.

* وايضا محاضرة عن الواقع العربي تحت عنوان ((امال وطموحات))

ومحاضرة ((السلام العربي وآلياته))

ومع تنامي الوعي بأهمية التنمية المستدامة ويتعين على جميع الاطراف العمل معا” لتحقيق هذه الاهداف..

وتعد المشاركة الفعالة للشركات والمجتمع المدني والافراد من أهم العوامل التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذه الاهداف

ومن خلال العمل المشترك والتعاون الدائم يمكن للعالم أن يحقق التنمية المستدامة ويتحول الى مستقبل أفضل وأكثر استدامة..

وفي النهاية فإن مبادرة التنمية المستدامة تعد مهمة جدا” لتحقيق وتحسين جودة الحياة في جميع انحاء العالم وتتطلب تعاونا” وجهودا” مشتركة من جميع الدول والجهات المعنية.

تعريف المؤسس:

الدكتور واصف يوسف العابد هو حاصل على دكتوراة بالتغذية وعلوم الصحة سنة 2017 وماجستير التغذية و علوم الصحة سنة 2014 و إجازة بالتغذية سنة 1997 وهو من مواليد 1973 بتونس من مدينة سوسة الساحلية، كان محب للعمل التطوعي العمل الجمعيات و من ابرز المناصب التي تقلدها:

1- عضو بالمصائف والجولات سنة 1989

2- عضو بالكشافة التونسية 1992

3- عضو بالشبيبة المدرسية 1988

4- عضو بالغرفة الفتية الاقتصادية العالمية منذ 1993

5- عضو بالغرفة الفتية مكلف بالعلاقات الخارجية سنة 2008

6- عضو بالغرفة الفتية مكلف بالتكوين والمؤتمرات سنة 2009

7- رئيس الغرفة الفتية 2010

8- رئيس التكوين بإقليم الساحل والوسط سنة 2011

9- مترشح لرئيس وطني مكلف بالتكوين سنة 2011

10- شيخ الغرفة الفتية العالمية الاقتصادية عدد 75998

11- رئيس الجمعية التونسية للبحث والتثقيف في التغذية الإنسانية سنة 2011

12- عضو ورئيس الجمعية التونسية لمكافحة مضار التدخين سمة 2012 الى سنة 2015

13- رئيس الجامعة الملكية لعلوم التغذية والسلامة الغذائية سنة 2017

14- عميد اكاديمية الذكاء للتدريب والاستشارات سنة 2017

15- عميد مملكة المعرفة للتدريب والتطوير سنة 2019

16- عميد اكاديمية العالم الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي سنة 2019

17- رئيس المنصة الدولية للتنمية المستدامة سنة 2020

18- رئيس مبادرة الوطن العربي التنمية المستدامة سنة 2020