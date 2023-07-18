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شكر على التعازي

منذ 3 ساعات
شكر على التعازي

 

 

شكر على تعاز
تتقدم عشيرة النصيرات وأبناء وبنات المرحوم
المحامي سويلم علي نصير
وأقربائهم وأنسبائهم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والتقدير والعرفان الى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله حفظه لتفضله بتكليف معالي رئيس الديوان الملكي بمواساتنا بمصابنا الجلل .

كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة الحاليين والسابقين ومدراء وضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والسادة القضاة ورجال الدين والسادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي ومدراء المؤسسات والدوائر والشركات وشيوخ ووجهاء العشائر وممثلي المخيمات وكافة الأقرباء والأنسباء والأصدقاء على تفضلهم بتقديم واجب العزاء سواء كان ذلك بالمشاركة في الصلاة على الفقيد أو الدفن أو الحضور الى بيت الأجر أو الاتصال بالهاتف أو إرسال البرقيات أو التعزية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما كان له كبير الأثر بتخفيف مصابنا، سائلين المولى عز وجل أن يحفظكم من كل مكروه وأن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يحشره مع الأنبياء والشهداء والصديقين راجين اعتبار ذلك بمثابة شكر خاص لكل منهم.

وإنا لله وإنا إليه راجعون


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