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الرواشدة: قانون الجرائم الإلكترونية جاء ليحمي المؤسسات ومن فيها

منذ 20 ثانية
الرواشدة: قانون الجرائم الإلكترونية جاء ليحمي المؤسسات ومن فيها

 

 

وطنا اليوم –  قال النائب ماجد الرواشدة ان مشروع قانون الجرائم الالكترونية قديم ولكن تم تغليظ العقوبات خاصة بما يتعلق بخطاب الكراهية.

وأشار الرواشدة  بأن المواطن ليس “بحث جنائي” ليعلم ما ان كانت المعلومة المتداولة اشاعة ام لا.

وأضاف بأن مشروع قانون الجرائم الالكترونية “عليه علامات استفهام” وجاء ليحمي المؤسسات ومن فيها، لافتًا بأن “الوزير قبل بأن يكون موظفًا عامًا والنقد يوجه لعمله وليس لشخصه لذا يجب ان يتقبل ذلك”.

وتابع الرواشدة بأن العقوبات في مشروع قانون الجرائم الالكترونية مغلظة جدا، والمواطن لا يستطيع التحمل المزيد من الاعباء، فعندما “يتم رفع مخالفات السير وفوائد البنوك والغرامات عليه بصفي المواطن بدو ينحجز على بيته”.

وبين بأنه يتفق مع التشريعات العالمية، الا أن وجود مثل مشروع قانون الجرائم الالكترونية يعتبر “حماية للمسؤولين وتكميم للافواه وتخويف للناس” .


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