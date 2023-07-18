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الفايز يدعو مجلس الأعيان للانعقاد الأحد

منذ 15 ثانية
الفايز يدعو مجلس الأعيان للانعقاد الأحد

وطنا اليوم:قرر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز دعوة المجلس للانعقاد، الأحد الموافق المقبل، عند الساعة 12:00 ظهراً.
ويشمل جدول أعمال الجلسة الأولى من المجلس، أولا: الإرادات الملكية السامية:

1- تلاوة الإرادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح السبت الموافق للثالث عشر من شهر أيار سنة 2022 ميلادية.

2- تلاوة الإرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من الأحد الموافق في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية من أجل إقرار التالي:

1- مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023

2- مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.

3- مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023

4- مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023

5- مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022

6- مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في الأردن وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017

7- مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023

8- مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.

ثانيا: كتاب رئيس مجلس النواب ذي الرقم 1612/23/3 تاريخ 17/7/2023 والمتضمن موافقة مجلس النواب الموقر على مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، كما عدله مجلس الأعيان، استنادا لأحكام الفقرة (54) من النظام الداخلي (المصادقة عليه


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