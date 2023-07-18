العالم كله يحذر من أزمة حبوب قادمة وخبير اردني : الاردن لن يتأثر

وطنا اليوم – في ظل تحذيرات عالمية من ازمة حبوب قادمة بسبب القرار الروسي ، قال خبير الأمن الغذائي فاضل الزعبي على قرار روسيا وقف اتفاق تصدير الحبوب، أن الأردن يستورد الحبوب من رومانيا وليس من أوكرانيا وله مصادر أخرى مثل الولايات المتحدة الامريكية وغيرها، مؤكدًا أن تأثير ذلك على الأردن محدود

وقال الزعبي، إن الأردن لديه مخزون كان يغطي ستة أشهر واستطاع العام الماضي أن يرفعه إلى أربعة عشر شهرا، ما يدل، على أن الأردن قادر على امتصاص الصدمة، وأن الأسعار لن تتأثر كباقي الدول

فيما عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لقرار روسيا عدم تمديد اتفاقية الحبوب المبرمة مع أوكرانيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا، وبينما حذرت الولايات المتحدة من تفاقم أزمة الأمن الغذائي تحدثت موسكو عن شروطها لبحث استئناف المشاركة في الاتفاقية.

وأكد ديمتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة استعداد موسكو لبحث استئناف المشاركة في اتفاقية حبوب البحر الأسود حينما تتحقق نتائج ملموسة.

وأمس الاثنين، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن موسكو ستعلق مشاركتها في الاتفاقية، موضحا أن بلاده ستعود فورا إليها بمجرد تلبية مطالبها واستيفاء الشروط المتعلقة بالمنتجات الروسية.

وفي تعليقه على القرار الروسي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي إن اتفاقية الحبوب كانت شريان حياة للأمن الغذائي العالمي ومنارة للأمل في عالم مضطرب.

وحذر غوتيريش من تداعيات خطيرة على مئات الملايين في العالم، مؤكدا أن العالم يشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار القمح.

من جانبه، قال البيت الأبيض في بيان إن رفض روسيا تمديد اتفاقية تصدير الحبوب سيؤدي إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي وسيلحق الضرر بالملايين، وحث الحكومة الروسية على التراجع عن القرار.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع دول أخرى، لضمان نقل الحبوب من أوكرانيا بعد الانسحاب الروسي من الاتفاقية.

أما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فقال إن انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب ستكون له عواقب وخيمة على أسعار الغذاء العالمية.