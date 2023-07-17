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آل مسمار وأقاربهم ينعون المهندس تحسين حسين محمد مسمار

منذ 42 دقيقة
آل مسمار وأقاربهم ينعون المهندس تحسين حسين محمد مسمار

بسم الله الرحمن الرحيم
(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)..

وطنا اليوم: نعى آل مسمار واقرباؤهم وانسباؤهم، بمزيد من الحزن والأسى فقيد العائلة الكبير المهندس تحسين حسين محمد مسمار (ابو عبدالله)، الذي وافته المنية اليوم الاثنين عن عمر ناهز الـ 74 عاما.

والد الصحفي عبدالله مسمار، والمحامي حسام مسمار، والفاضلات المهندسة رؤى زوجة سامر مسمار، والمهندسة شذا زوجة عبدالكريم الدباس، والمهندسة ضحى زوجة اسامة الحياري.

وشقيق كل من المرحوم اللواء المتقاعد عوني مسمار (ابو ايمن)، والمرحوم المحامي تيسير مسمار (ابو اشرف)، والسيد يوسف مسمار (ابو أحمد)، والفاضلات نجاح مسمار (ام خالد)، ومديحة مسمار، وسهى مسمار..

وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر الثلاثاء من مسجد صبرية الخطيب في صويلح إلى مقبرة صويلح الشرقية (الشيشان)..

وتقبل التعازي بعد صلاة العصر بدءا من يوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة ايام للرجال في منزل ابنه عبدالله الكائن في الجبيهة حي الريان بجانب سوبر ماركت سيجال وعلى اللوكيشن المرفق
https://maps.google.com/?q=32.034763,35.882080

وللنساء في منزل المرحوم الكائن في شفا بدران خلف مبنى اورنج وفق اللوكيشن المرفق

https://maps.google.com/?q=32.046928,35.885937


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