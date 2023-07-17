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الأمن : هناك جرائم إلكترونية لا يوجد لها عقوبات

منذ 26 ثانية
الأمن : هناك جرائم إلكترونية لا يوجد لها عقوبات

وطنا اليوم:قال رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مُديرية الأمن العام، الرائد أنس الحلاحلة، إن أعداد مرتكبي الجرائم الإلكترونية بـ”ازدياد، وهناك جرائم لا يوجد لها عقوبات”.
واستعرض الحلاحلة خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة القانونية النيابية اليوم الاثنين وترأس جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، الإجراءات التي تتخذها الوحدة في ملاحقة مرتكب الجريمة، وتسليمه إلى القضاء ليقول الكلمة الفصل.


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