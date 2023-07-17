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مهيدات: لا ضغوطات علينا لتمرير ما هو مخالف للأنظمة والقوانين

منذ دقيقة واحدة
مهيدات: لا ضغوطات علينا لتمرير ما هو مخالف للأنظمة والقوانين

وطنا اليوم:أوضح المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، أن الأمن المجتمعي مربوط بشكل مباشر مع الأمن الغذائي، حيث إن مؤشرات الفقر والبطالة تتأثر بشكل مباشر بالأمن الغذائي وإمكانية الحصول عليه.
وردًا على تساؤلات بعض النواب، خلال اجتماع مع كُتلة البرنامج النيابية، حول “وجود ضغوطات تُمارس على المؤسسة العامة للغذاء والدواء لتمرير شحنات غذائية أو أدوية مخالفة للمواصفات والمقاييس”، أكد مهيدات “أنه لا يوجد أي ضغط يُمارس من قبل أي جهة على المؤسسة لتمرير ما هو مخالف للأنظمة والقوانين، خصوصًا فيما يتعلق بالغذاء والدواء”.


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