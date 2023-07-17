مؤتمر علمي وعملي حول تنمية السياحة في طاجيكستان

وطنا اليوم: من المقرر عقد مؤتمر علمي وعملي في خوروغ حول موضوع”تنمية السياحة في طاجيكستان: الإنجازات والمشاكل (دراسة تجربة منطقة غورنو بدخشان ذاتية الحكم)”. وفقاً لجنة التنمية السياحية التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان.

سيتم النظر في القضايا التالية في هذا المؤتمر ، بما في ذلك أولويات السياحة في المنطقة ، والمياه العلاجية ، وعوامل التنمية ، وتعزيز الإمكانات البشرية ، والتوظيف والعمالة المنتجة ، والأشياء التاريخية والثقافية-عرض المنطقة ، وتطوير سياحة صيد الجبال ، ودور مؤسسات المجتمع المدني في تطوير السياحة وطرق تحسين جودة الخدمات في منطقة غورنو-بدخشان ذاتية الحكم.

كأن في 17 أبريل من هذا العام ، عقد اجتماع للجنة المنظمة لهذا المؤتمر في العاصمة دوشانبي ، حيث تم النظر في مسألة عقده على مستوى تنظيمي عال.

لوحظ أن منطقة غورنو بدخشان ذاتية الحكم هي واحدة من أكثر المناطق السياحية إثارة للاهتمام واكتسبت شهرة في العالم بفضل تياراتها وبركها المرحة والبحيرات والجبال والمناظر الطبيعية الفريدة.

يساهم وجود الأماكن التاريخية والشفائية ، مثل بحيرة ساريز ، وغارمشاشما ، وأفيد ، ويامشون ، وجلوندا ، والجدة فاطمة زهرو ، وهي أعلى سلسلة جبال في العالم والأنهار الجليدية في بامير ، في تطوير السياحة في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن السياحة في العالم هي واحدة من أكثر القطاعات ربحية في الاقتصاد في أي دولة ، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الصناعة وأغنى الموارد السياحية في البلاد ، فقد اتخذت حكومة جمهورية طاجيكستان تدابير فعالة لتطوير وتطوير هذه الصناعة في السنوات الأخيرة.