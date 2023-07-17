بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الحكومة: عقوبات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تتناسب مع الضرر الواقع

منذ ساعتين
الحكومة: عقوبات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تتناسب مع الضرر الواقع

وطنا اليوم:شارك رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي باجتماع اللجنة القانونية لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
وقال الصفدي “اتمنى ان توصل الرسالة للشعب اننا مع الحريات ولا يوجد له علاقة بتكميم الافواه”.
الصفدي، قال خلال الجلسة “غير متعجلين على إقرار القانون”، مضيفا، أن مشروع القانون سيكون لصالح المواطن وليس العكس.
وأشار انه اعطى تعليمات للعلاقات العامة بدخول اي مواطن يريد الحديث باجتماعات اللجنة القانونية، متمنياً دعوة جميع الجهات وخاصة نقابة الصحفيين والاعلام
الى ذلك قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الاثنين، إنّ الغرامات المالية والعقوبات في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يناقش حاليا في مجلس النواب يتناسب مع الضرر الواقع جراء الجرائم الإلكترونية.
وأضاف الهناندة ، أن أغلب أوقات الأولاد والعائلات على الفضاء الرقمي، حيث لا بد من القوننه.
وأشار، إلى أن سيدة مسنه ضحية ابتزاز إلكتروني خسرت كل ما تملك وما جمعت طوال عمرها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:00

بحالة نادرة في العالم .. إنقاذ حياة مريضة عشرينية بالبشير

14:55

مؤتمر علمي وعملي حول تنمية السياحة في طاجيكستان

14:53

جامعة البترا والمستشفى التخصصي يوقعان اتفاقية تعاون لتدريب طلبة كلية طب الأسنان

14:49

قبل إنطلاقه.. تفاصيل ملتقى عبق اللون في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023

14:27

فرصة استثمارية لإنشاء منتجع طبي للأمراض الجلدية بالبحر الميت

14:24

93 ألف مؤمن عليه مشتركاً اختيارياً بالضمان

14:22

الشركة الوطنية : موجة الحر ترفع الأحمال الكهربائية

14:20

عقد عمل جماعي لصالح 135 عاملا في إحدى شركات صناعة الحديد

14:16

وفاة طالب توجيهي دهسا في الأغوار الشمالية

14:00

الصفـدي ينقل رسالة من الملك إلى أمير قطر

13:57

ملتقى عبق اللون يشارك في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023

13:53

ندوة حول مفهوم الدراما ضمن فعاليات مهرجان جرش

وفيات
وفيات الإثنين 17-7-2023الحاجة فاطمة محمد الحرازنة ام أمجد في ذمة اللهوفاة الاردني صالح فهد مقبول الغبين خبير الطاقة النووية الامريكيةوفيات الأحد 16-7-2023آل البرادعي وآل الحمود ينعون الطبيب الجراح هاني برهان الدين البرادعي وتعلن موعد العزاء