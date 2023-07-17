الحكومة: عقوبات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تتناسب مع الضرر الواقع

وطنا اليوم:شارك رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي باجتماع اللجنة القانونية لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.

وقال الصفدي “اتمنى ان توصل الرسالة للشعب اننا مع الحريات ولا يوجد له علاقة بتكميم الافواه”.

الصفدي، قال خلال الجلسة “غير متعجلين على إقرار القانون”، مضيفا، أن مشروع القانون سيكون لصالح المواطن وليس العكس.

وأشار انه اعطى تعليمات للعلاقات العامة بدخول اي مواطن يريد الحديث باجتماعات اللجنة القانونية، متمنياً دعوة جميع الجهات وخاصة نقابة الصحفيين والاعلام

الى ذلك قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الاثنين، إنّ الغرامات المالية والعقوبات في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يناقش حاليا في مجلس النواب يتناسب مع الضرر الواقع جراء الجرائم الإلكترونية.

وأضاف الهناندة ، أن أغلب أوقات الأولاد والعائلات على الفضاء الرقمي، حيث لا بد من القوننه.

وأشار، إلى أن سيدة مسنه ضحية ابتزاز إلكتروني خسرت كل ما تملك وما جمعت طوال عمرها.