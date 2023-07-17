الغذاء والدواء : لا يوجد أدلة كافية على ارتباط الأسبارتام بالسرطان

وطنا اليوم:قالت المدير العام للشؤون الفنية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتورة وصال الهقيش إن محلي “الأسبارتام” الأكثر شيوعا واستخداما ضمن فئة المحليات الصناعية الموافق عليها.

وأضافت الهقيش، الاثنين أن هذا المُحلي استخدم منذ أكثر من 40 عاما، بعد الموافقة عليه، مشيرة إلى أنه يتكون من نوعين من الأحماض الأمينية.

وأكدت أنه يستخدم على نطاق واسع في المشروبات منخفضة السعرات الحرارية، والمنتجات الخالية من السكر، مبينة أنه يستخدم كبديل للسكر لمرضى السكري أو الذين يعانون من السمنة.

أبحاث السرطان

وبحسب الهقيش، فإن تصنيف الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية للمادة على أنها “مسرطنة”، نتيجة لوجود تصنيفات مختلفة ، وتابعت “القصد من ذلك احتمالية منخفضة للإصابة بالسرطان”.

ولفتت إلى عدم جود أدلة وبراهين علمية كافية للتسبب في المرض، إذ أن البيانات لا تشير إلى وجود سبب كاف.

وبخصوص الاستهلاك اليومي لمُحلي “الأسبارتام”، فقد بينت أن ذلك من صفر الى أربعة مليجرام لكل كيلو غرام من وزن الجسم.

تحذيرات خاصة

وأشارت إلى أن المؤسسة تسمح باستيراد وتداول محليات الأسبارتام وفقًا لتعليمات محليات الأغذية لعام 2015، وذلك بعد دراسة طلبات إصدار تراخيص لهذه المنتجات وتقديم المستندات المطلوبة، بما في ذلك شهادة المكونات الأصلية وشهادة حرية البيع في بلد المنشأ، وبطاقة المعلومات التي تحتوي على جميع المعلومات الأساسية مثل المكونات والجرعة اليومية والحد المسموح به والتحذيرات الخاصة بكل محلي وفقًا للقوائم الإرشادية المرفقة بهذه التعليمات.

وكشفت الهقيش، أن المؤسسة تعتزم إصدار تعليمات جديدة تتعلق بقراءة بطاقة البيانات للمُحلي، داعية إلى قراءة كل ما يتعلق بخصوصه حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أوصت بعدم الافراط باستخدام المنتجات الغذائية التي تحتوي على مُحلي “الأسبارتام” وضرورة الالتزام باستهلاك المأخوذ اليومي المسموح منه وهو من صفر إلى 4- ملليغرام لكل كيلو غرام من وزن الجسم، على ضوء تصنيفها مؤخرا من قبل وكالة مكافحة السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية كمادة مسرطنة محتملة.

يذكر أن “الأسبارتام” هو مُحلي صناعي ينتج عن ارتباط حمضين أمينيين هما الاسبارتيك أسيد والفينيل الالنين، وهو أحلى من سكر المائدة ب 200 مرة