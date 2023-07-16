العكور يؤدي اليمين الدستورية خلفا للنائب المتوفى يسار الخصاونة

وطنا اليوم:أدى محمد العكور اليمين نائبا عن المقعد الشاغر للدائرة الثالثة في محافظة إربد، خلفا للنائب المتوفى يسار الخصاونة.

وقال العكور في مداخلة له في أولى جلسات الدورة الاستثنائية من الدورة العادية الثانية، الأحد، أن تغيير المشهد السياسي وإصلاح البنيان الإداري وإشراك الجميع بمشروع الدولة بات ملحا.

وأدى النائب العكور اليمين الدستورية سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور والمادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب بالنص التالي دون زيادة أو نقصان.

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام).

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أعلنت أن السيد محمد علي يوسف العكور الحائز على (4063) صوتا في قائمة الميثاق التي ترشحت في انتخابات مجلس النواب التاسع عشر لعام 2020 عن الدائرة الثالثة في محافظة إربد هو الذي يلي النائب المتوفى يسار الخصاونة رحمه الله، بعدد الأصوات