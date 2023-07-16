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تفعيل الهوية الرقمية في مكاتب بريدية جديدة

منذ ساعة واحدة
تفعيل الهوية الرقمية في مكاتب بريدية جديدة

وطنا اليوم:أعلنت شركة البريد الأردني عن تركيب وتشغيل المزيد من الأجهزة في مكاتب البريد التي تقدم خدمة بصمة العين، لغايات تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق “سند” الحكومي في عدد من محافظات المملكة.
وبحسب بيان لشركة البريد، اليوم الأحد، تم تركيب وتشغيل المزيد من الأجهزة الخاصة ببصمة العين، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة” ايرس جارد” في مكاتب جديدة، تسهيلا على المواطنين لتفعيل الهوية الرقمية مجانا خلال ساعات الدوام الرسمي، للحصول على الخدمات الحكومية والعديد من الميزات التي يوفرها تطبيق “سند”، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت والمال على طالب الخدمة ودون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية.
وأوضح البيان أن المكاتب البريدية هي: مكتب بريد السلط المركزي، والبقعة، ودير علا، والشونة الجنوبية، وعين الباشا، وعجلون المركزي، وكفرنجة، وجرش المركزي، ومكتب بريد سوف


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