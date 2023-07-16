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العكور يؤدي اليمين الدستورية اليوم نائباً في البرلمان

منذ 3 ثواني
العكور يؤدي اليمين الدستورية اليوم نائباً في البرلمان

 

وطنا اليوم –  من المرتقب أن يؤدي المرشح للمقعد النيابي الشاغر عن الدائرة الانتخابية الثالثة لمحافظة إربد، محمد علي يوسف عكور، اليمين الدستورية عضواً في مجلس النواب، وذلك في الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية للمجلس صباح اليوم الأحد.

ويأتي ذلك بعد تلاوة كتاب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (933) تاريخ 19/6/2023 والمتضمن إعلام المجلس النيابي بأنّ العكور سيشغل المقعد الشاغر بعد وفاة النائب يسار الخصاونة في الثاني من حزيران الماضي.

وجاء كتاب رئيس مجلس مفوضي الهيئة بعد حصول العكور على أعلى الأصوات بعد الخصاونة في قائمة واحدة.


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