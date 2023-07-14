النائب نصار القيسي يهنىء شقيقه بمناسبة تخرجه ابنه من الجامعة

وطنا اليوم: وجه النائب الدكتور نصار القيسي، خطاباً لشقيقه بمناسبة بمناسبة تخرجه ابنه عون من الجامعة وقال:ابارك لوالدي المحامي حسن القيسي ولأخي المحامي الأستاذ عبدالحميد القيسي بمناسبة تخرج ابنه عون بتخصص بكالوريوس الحقوق مع مرتبة الشرف من جامعة سيتي في بريطانيا … ألف مبروك عون الغالي والى الامام دوما إن شاءالله في ظل والديك وجدك الغاليين والعائلة الكريمة وفقك الله لخدمة الوطن في ظل راعي المسيره سيدنا الملك عبدالله الثاني وولي عهده الامين سيدي الحسين بن عبدالله الثاني حفظهما الله وسدد على طريق الخير خطاهم