إدارة مكافحة المخدرات تلقي القبض على عدد من تجار المخدرات وتنفّذ حملة أمنية في لواء الرمثا

وطنا اليوم: قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال ال 24 ساعة الماضية مع عدد من قضايا الاتجار بالمخدرات في العاصمة والبادية الشمالية ومعان وينفذون حملة امنية على مروجي المخدرات في لواء الرمثا

وفي القضية الاولى شرق العاصمة القي القبض على شخصين من تجار المخدرات بعد كمين وضع لهما وضبط بحوزتهما 30 كف حشيش.

فيما دوهم منزل أحد تجار المخدرات في البادية الشمالية بعد التأكد من معلومات وردت حول تخزينه لكميات من المواد المخدرة في محيط المنزل ، والقي القبض عليه وبتمشيط محيط المنزل عثر على حفرة بداخلها 12 كف من مادة الحشيش المخدرة .



كما ودوهم منزل تاجر للمخدرات في محافظة معان والقي القبض عليه وبتفتيش المنزل عثر على 3000 حبة مخدرة و 5 كفوف حشيش.



وأكّد الناطق الاعلامي انه جرى تنفيذ حملة امنية خاصة في لواء الرمثا على تجار ومروجي ومطلوبي المخدرات باسناد من مديرية الشرطة دوهمت خلالها عدة مواقع والقي القبض خلالها على خمسة اشخاص من المطلوبين بقضايا مخدرات وضبط بحوزة احد المقبوض عليهم على 1 كغم من مادة الكريستال و 1000 حبة مخدرة وسلاح ناري.