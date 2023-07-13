البنك المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ 200 مليون دينار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، الخميس، سندات خزينة أردنية بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار.

وبحسب الإصدار (12) للعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية، فإن السندات البالغة قيمتها 200 مليون دينار تستحق في 16 تموز 2025.

وأشار الإصدار إلى أن تاريخ المزاد سيكون الخميس 13 تموز 2023، فيما سيكون تاريخ التسوية 16 تموز 2023.