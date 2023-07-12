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اخرجوهم من قريتكم انهم أناس يتطهرون

منذ ساعة واحدة
اخرجوهم من قريتكم انهم أناس يتطهرون

د. عبد الحليم العشوش

ساءني جدا كما ساء غالبية شعبنا الأردني الطيب الحمله الممنهجه التي تعرضت لها الدكتوره ديما طهبوب وذلك في معرض تعرية من يحاول ان يقود مجتمعنا للرذيله وقبول المثليه والشواذ…
في مجتمعنا الأردني المحافظ على ثوابته الدينيه والعقائديه والعشائريه المحافظه،، فإننا نرفض رفضا قطعيا التعرض بالسوء لكل من ذب للدفاع عن قيمنا ومبادئنا…
في مثل هذا الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن جهات هدفها نشر ماهو مخالف لعقيدتنا ومحرم شرعا ويجب تجريمه قانونيا،، ولذلك ونحن على بعد أيام من انعقاد الدورة الاستثنائيه،، فإن المجلس التشريعي معني تماما في تشريع قانون يجرم المثليه ويغلظ العقوبات على كل من تسول له نفسه في بث وتزيين غير المقبول شرعيا ولا مستساغ بشريا…
يحتاج مجتمعنا الأردني بفطرته السليمه إلى هبة رجل واحد في الوقوف بوجه كل من يريد خلخلة بنيتنا الاجتماعيه ساعين من ذلك أن تبقى الاردن كما كانت على الدوام منارة في المحافظة على عاداتنا وتقاليدنا وفي رفض كل مايشوه صورتنا…
حمى الله الأردن من كل سوء…


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