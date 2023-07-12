عاجل تنبيه هام لاصحاب الدراجات الهوائية التي تعمل بقوة دفع آلية

وطنا اليوم:قالت إدارة السير إنه يمنع مسير الدراجات الهوائية الكهربائية التي تعمل بقوة الدفع الآلية على الشارع العام، وفي حال ضبطها تسير على الشارع العام، ستعامل معاملة المركبة غير المرخصة (بدون لوحات أرقام). حيث يتم مصادرتها وتحويلها إلى المركز الأمني.

جاء ذلك رداً على استفسارات وردت من بعض المواطنين الذين تمت مصادرة دراجاتهم الهوائية الكهربائية أثناء مسيرها على الشارع العام.

بدوره، صرح مدير عام دائرة الجمارك الأردنية، اللواء جلال القضاة، أن الدراجات الهوائية التي تعمل بقوة الدفع الآلية، التي يتم مصادرتها من قبل إدارة السير وتحول إلى دائرة الجمارك، يتم إتلافها أو تباع على شكل قطع.

وأشار إلى أن الدراجات التي ترد إلى الجمارك من خارج الأردن، فالأصل أن تنفذ بعد أخذ الموافقة من اللجنة المشتركة بين الجمارك والسير.

وفيما يتعلق بالمركبات الموجودة فعلياً داخل الأردن، أوضح القضاة أن غالبيتها تُفبرك محلياً، أو يتم دخولها على شكل قطع بطريقة غير قانونية، قبل أن يتم تجميعها واستخدامها بشكل شخصي أو تجاري.

وأشار القضاة إلى أن استخدام هذا النوع من وسائل الدراجات الهوائية بدأ مع دخول الإخوة السوريين إلى الأردن بعد اندلاع الأزمة عام 2011.