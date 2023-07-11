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أين وزير الصحة عن التنقلات في مستشفى التوتنجي رغم نقص الكادر الطبي ؟

منذ ساعة واحدة
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2020-07-14 09:18:15Z | | ÿ8?Bÿ<CFÿ+03ÿ°?),

 

وطنا اليوم – لا تزال الشكاوى مستمرة من عدم وجود اطباء الاختصاص في مستشفى الدكتور جميل التوتنجي في مدينة سحاب مؤخراً وكما علمت وطنا اليوم بانه تم نقل اطباء اختصاص من المستشفى الى مواقع اخرى علما ان هناك نقص في الكادر الطبي،  حيث الدكتور فريد ابو محفوظ نقل في  شهر 12/ 2022 من مستشفى التوتنجي
و قبل ذلك باشهر صدر كتاب بنقل الدكتورفريد ابو محفوظ ، كما تم نقل الدكتور محمد الشوابكة من التوتنجي فيما صدر قبل ايام  كتب نقل الدكتور رامي الرواشدة و الذي تم تعيينه حديثاً في مستشفى التوتنجي في سحاب.

وكما علمت وطنا اليوم ان هذه التنقلات جرت دون توفير بدلاء لهذا الكادر الطبي الذي تم نقله على فترات متقاربة ، مراجعين لمستشفى التوتنجي وصفوا ما يحدث بانه تهميش واضح لمستشفى التوتنجي و لابناء منطقة سحاب و ما حولها.

وتضع وطنا اليوم هذه المعلومات امام وزير الصحة والامين العام للوزارة

 


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