بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

القبض على شخصين سلبا مطعما في عمّان تحت التهديد

منذ ثانيتين
القبض على شخصين سلبا مطعما في عمّان تحت التهديد

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغا ورد لمديرية شرطة شمال عمان والبحث الجنائي صباح اليوم بدخول شخصين مجهولين لأحد المطاعم شمالي العاصمة وسلب مبلغ 5 آلاف دينار تحت التهديد بسلاح ناري والفرار من المكان .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من البحث الجنائي وشرطة شمال عمّان تولى متابعة التحقيقات وجمع المعلومات من مسرح الجريمة ومتابعتها وتمكنوا خلال زمن قياسي لا يتعدى الساعات المعدودة من تحديد هوية مرتكبَي الجريمة ومداهمتهما والقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما جزء من المبلغ المسلوب والسلاح الناري المستخدم والمركبة المستخدمة وما زال التحقيق جارياً معهما تمهيداً لإحالتهما للقضاء


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:11

الإعلان عن إقامة عرض لأكبر كرسي في الأردن والمنطقة

14:09

ارتفاع غير مبرر لاسعار فاتورة الكهرباء يلهب جيوب الفقراء ويزيد معاناتهم

14:07

صُلح عمَّان تقرر عدم مسؤولية نائب عن جرم ذم وقدح أحد الفنانين

13:58

ب6.2 مليون دولار أمريكي.. تفاصيل إدراج مشروع صناعة الوحدات السكنية مسبقة الصنع على منصة “استثمر في الأردن”

13:30

الحباشنة: هذا نهب وسطو في وضح النهار ..الناس بهم مايكفيهم

13:29

BYD ضمن أفضل 10 علامات تجارية على مقياس Kantar BrandZ في فئة السيارات لعام 2023

13:23

جمعية جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بين أهلها وناقديها (ج 2)

12:50

الحكومة الفلسطينية: لم نعد قادرين على الالتزام بالرواتب

12:39

منح دراسية للطلبة الأردنيين في الأزهر

12:34

اعتداء على محام بأداة حادة داخل مكتبه في عمّان

12:21

الأزمات ينشر تحذيرات للتعامل مع الكتلة الهوائية الحارة

12:16

الخصاونة يتفقد سير العمل في دائرة الأراضي والمساحة

وفيات
وفيات الثلاثاء 11-7-2023وفيات الاثنين 10-7-2023وفيات الأحد 9-7-2023شكر على تعازٍ بوفاة والدة الزميل الإعلامي يونس أبو إصليحوفيات الجمعة 7/7/2023