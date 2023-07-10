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3 وفيات بحوادث منفصلة في الزرقاء والشوبك

منذ ساعة واحدة
3 وفيات بحوادث منفصلة في الزرقاء والشوبك

وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب 10 آخرون، بحادث تدهور مركبة ديانا شحن ما قبل محطة عنيزة الأمنية باتجاه الشوبك.
وقالت الدوريات الخارجية، في التقرير المروري، الاثنين، عبر إذاعة الأمن العام، إن كوادر الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث، وأخليت الوفاة وأسعف المصابون إلى مستشفى معان الحكومي.؟
وأضافت أنه تم إجراء اللازم ورفع الأثر المروري، وبوشرت التحقيقات في الحادث
كما توفي الشاب الثلاثيني شريف الرضوان، مساء الأحد، إثر تدهور دراجة في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، وفق ما ذكر مصدر أمني.
وقال المصدر، إنه تم إسعاف الثلاثيني إلى مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد وما لبث أن فارق الحياة
وتوفي الطفل عامر هاشم معالي إثر صعقة كهربائية داخل منزله في منطقة الغويرية بمحافظة الزرقاء، وفق مصدر مقرب .
وقال المصدر، إنه تم إسعاف الطفل البالغ من العمر 12 عام إلى مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد وما لبث ان فارق الحياة


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