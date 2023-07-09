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ضبط صاحب مزرعة روى مزروعاته بمياه عادمة

منذ 3 ثواني
ضبط صاحب مزرعة روى مزروعاته بمياه عادمة

وطنا اليوم:ضبطت في محافظة المفرق كوادر بلدية الزعتري والمنشية والاجهزة الأمنية المعنية صاحب مزرعة يقوم باستعمال مياه صهاريج نضح ومياه غير صالحة للشرب وغير مرخصة، لري مزروعاته.
وذكر مصدر أن عملية تتبع قامت بها بلدية الزعتري والمنشية بالتعاون مع متصرفية البادية الشمالية الغربية والأجهزة الامنية لصهاريج مياه غير صالحة للري والشرب عدة مرات في أوقات متأخرة من الليل أثبتت تفريغ حمولاتها في إحدى البرك التي خصصت للمياه الصالحة للاستعمال داخل مزرعة خاصة، ليصار بعد ذلك إلى ضخها لري مزروعات العنب والزيتون.
وأكد تواجد الأجهزة الأمنية بمرافقة من قسم شرطة البيئة بالمفرق في الموقع حيث تم ضبط صاحب المزرعة ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللآزمة بحقه، وحق المخالفين وفق المقتضى القانوني


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