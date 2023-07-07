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جريمة تهز العراق.. قتلت زوجها وتخلصت منه بطريقة بشعة

منذ 29 ثانية
جريمة تهز العراق.. قتلت زوجها وتخلصت منه بطريقة بشعة

وطنا اليوم:ألقت السلطات العراقية القبض على متهمة بقتل زوجها بمساعدة شخص مأجور، بعد 24 ساعة من تنفيذ الجريمة.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، القبض على المتهمة الخميس ، بعد العثور على جثة بداخل حقيبة سفر في مكب النفايات.
وأضافت الوزارة في بيان “أنه شُكل فريق عمل من رجال وكالة الاستخبارات، وبأقل من 24 ساعة استطاعت مفارز الاستخبارات من القبض على جميع الجناة الذين شاركوا بهذه الجريمة المروعة، والمتكونة من زوجة المجني عليه وشخص مأجور”.

مقابل مبلغ مالي
وزادت “بعد مواجهتهم بالأدلة اعترفوا صراحة بقيامهم بالقتل مقابل مبلغ مالي، وقد اُحيل الجناة إلى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزاءهم العادل”.
وقبل ذلك، تداولت مواقع إخبارية عراقية الأربعاء، خبرا عن العثور على جثة رجل عليها آثار إطلاق نار داخل حقيبة سفر مرمية في إحدى الساحات بمنطقة الأمين شرقي بغداد


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