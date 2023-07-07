أستانا تحتفل بعيدها الخامس والعشرين

رستم عظيموف

قبل ربع قرن ، في 10 ديسمبر 1997 ، تم إعلان مدينة أكمولا (أستانا الآن) العاصمة الجديدة لكازاخستان ذات السيادة.

في صيف عام 1998 ، تم التقديم الرسمي للعاصمة ، والذي يتم الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين له هذا العام. 6 يوليو – يوم العاصمة – هو يوم عطلة رسمية ويوم عطلة في كازاخستان.

كما أظهر الوقت ، أصبح تحويل رأس المال جزءًا مهمًا من الإصلاحات المنهجية لتحديث كازاخستان بأكملها. على مدى السنوات الماضية ، تغيرت المدينة الرئيسية في البلاد بشكل كبير ، وهناك طفرة في بناء المساكن والبنية التحتية الاجتماعية.

كان نقل العاصمة نقطة تحول في تاريخ كازاخستان الجديدة. كانت الحاجة إلى النقل تمليها مجموعة كاملة من الأسباب الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع المدينة بموقع جيد في قلب القارة الأوراسية ، عند مفترق الطرق.

ليس من قبيل المصادفة أن العاصمة الشابة لكازاخستان بهذه السرعة لم تتحول فقط إلى مركز إقليمي سياسي واقتصادي وثقافي وتعليمي وطبي ، بل أصبحت أيضًا مكانًا للأحداث الدولية الكبرى.

أعطى بناء العاصمة الجديدة دفعة قوية لتطوير صناعة البناء ، وخلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للسكان في كل من منطقة العاصمة وفي جميع أنحاء البلاد. وبالنسبة لدولة كانت قد بدأت لتوها في التغلب على الصعوبات والنهوض من ركبتيها بعد حصولها على الاستقلال ، كان هذا الأمر ذا أهمية كبيرة.

من أجل بناء المدينة الجديدة ، تمت دعوة شركات التصميم والبناء المشهورة عالميًا ، والتي ساهمت بشكل كبير في التنمية على ضفتي نهر يسيل ، وخلق صورة معمارية مشرقة وفريدة من نوعها للمدينة

ولم يترك العالم دون أن يلاحظه أحد جهود بناء عاصمة جديدة لكازاخستان. في عام 1999 ، مُنحت أستانا جائزة اليونسكو باعتبارها نذيرًا لحقيقة أنها ستتحول قريبًا إلى مركز إداري وثقافي وعلمي ومالي رئيسي ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن أيضًا على المستوى العالمي.

قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في منتدى المدن التوأم في أستانا في 5 يوليو 2023 ، “مما لا شك فيه ، كانت مبادرة نقل العاصمة هي الخطوة الصحيحة من وجهة نظر جيوسياسية”

وبحسبه فإن مبادرة الرئيس الأول هذه تحولت إلى فكرة وطنية جديدة. لذلك ، نحن بحاجة إلى تقييم مساهمة نور سلطان نزارباييف بشكل ملائم وعادل. يعتقد الرئيس توكاييف أنه في كازاخستان فقط يجب أن يكون المرء قادرًا على التمييز بين الأبيض والأسود ، لفهم أين هي الحقيقة وأين الكذبة ، لأن هذا يؤثر بشكل مباشر على مستقبل البلاد.

بالإضافة إلى ذلك ، أستانا هي أكبر مركز مالي في المنطقة. اختارت أكثر من 2000 شركة من 75 دولة حول العالم مركز أستانا المالي الدولي لتسيير أعمالها. وأضاف رئيس كازاخستان: “لقد نجح المركز المالي العالمي اليوم في جذب استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار لبلدنا”. في المجموع ، على مدار سنوات الاستقلال ، تم جذب حوالي 400 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى كازاخستان ، وهو ما يمثل 75 ٪ من جميع الاستثمارات في آسيا الوسطى.

منذ حصولها على مكانة العاصمة ، نمت الإمكانات الاقتصادية للمدينة أكثر من مائة مرة وتصل الآن إلى أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، “قال توكاييف.

دخلت المدينة أعلى 21 وفقًا لمنظمة دولية موثوقة منتدى المجتمع الذكي باعتبارها واحدة من أكثر المجتمعات ذكاءً في العالم. كما تم إنشاء مركز أستانا ، وهو أكبر مجمع تكنولوجي دولي للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات في آسيا الوسطى ، في العاصمة ، مما يساهم بشكل كبير في التحول الرقمي ليس فقط في كازاخستان ، ولكن في المنطقة بأكملها.

شارك 17 رئيس بلدية ونائب رئيس بلدية من 13 دولة مثل أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا وإسرائيل وتركيا وبولندا والهند وروسيا في أعمال منتدى المدن التوأم في أستانا ، المخصص للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين. عاصمة كازاخستان ، قيرغيزستان ، أوزبكستان ، اليابان ، كوريا الجنوبية. نؤكد أن أستانا وباكو مدينتان شقيقتان.

اليوم يمكننا القول أن الأرض الكازاخستانية وأستانا تمكنت بالفعل من لعب دور مهم في الساحة العالمية. أصبحت أستانا مكانًا لمثل هذه الأحداث الكبرى مثل قمة OSCE ، وقمة منظمة التعاون الإسلامي ، وقمة المجلس التركي ، والمعرض الدولي EXPO-2017. انعقدت اجتماعات عملية أستانا حول التسوية السورية في العاصمة الكازاخستانية. تُعقد بانتظام مؤتمرات لزعماء الأديان العالمية والتقليدية. أصبح عقد منتدى أستانا الدولي الرسمي أمرًا تقليديًا.

نما عدد سكان أستانا في السنوات الأخيرة خمس مرات ويبلغ اليوم 1.4 مليون نسمة. من المتوقع أنه بحلول عام 2030 سيكون هناك مليوني ساكن في أستانا.

اليوم ، كازاخستان هي بحق رائدة إقليمية في آسيا الوسطى وتسعى جاهدة لتأخذ مكانها الصحيح بين 30 دولة في العالم ذات الاقتصادات الأكثر تقدمًا.

تتيح لنا الخطوات المهمة الأخيرة في تطوير العلاقات الثنائية بين أذربيجان وكازاخستان أن نؤكد بثقة أن باكو وأستانا لم يصبحا حليفين استراتيجيين فحسب ، بل أصبحا أيضًا أهم المراكز في الفضاء الأوراسي.