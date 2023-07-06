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مريض يعتدي على ممرضة أثناء عملها في إربد

منذ ساعة واحدة
مريض يعتدي على ممرضة أثناء عملها في إربد

وطنا اليوم:تعرضت ممرضة في العيادات الخارجية التابعة لمستشفى الأميرة بسمة التعليمي في محافظة إربد للاعتداء اللفظي و الجسدي من قبل أحد المراجعين، وفق مصدر طبي.
وقال نائب رئيس مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، الدكتور تيسير العثامنة من جهته، إنه تم الاعتداء على الممرضة أثناء عملها الرسمي ، بعد دخول المريض عنوة إلى غرفة الطبيب.
وأضاف العثامنة أن الممرضة حاولت منع المريض من الدخول، طالبة منه الانتظار بحسب “الدور” ، وفق أنظمة العمل في القطاع الصحي.
وأكد التقرير الطبي والشكوى أن المعتدي “قام بركل الممرضة في أسفل بطنها ورميها على الأرض ما أدى إلى إصابتها بجروح وصفت بالمتوسطة ، أُدخلت على إثرها إلى المستشفى”.

اعتداء لفظي
ولم يقف الأمر عند هذا الأمر، فقد اعتدى ذوو المريض على الممرضة في حرم المستشفى لفظيا لعدم تلبية طلبهم بإسقاط حقها الشخصي عن ابنهم.
بدورها، رفعت وزارة الصحة قامت دعوى قضائية بحق المعتدي، مشددة على عدم التهاون بحق أي موظف يُعتدى عليه .
وأشارت الوزارة إلى أنها ستتخذ كافة الوسائل القانونية بحق المعتدين


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