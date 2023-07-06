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توقيع 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الأردن وعُمان

منذ دقيقتين
توقيع 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الأردن وعُمان

وطنا اليوم:وقعت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات مع سلطنة عُمان.
وفي التفاصيل، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن العلاقات الأردنية العُمانية تاريخية استراتيجية أخوية تنعكس دوما في العمل المشترك لخدمة مصالح البلدين والقضايا العربية والإسلامية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الوزارية الأردنية العمانية المشتركة، التي عقدت في عمان الخميس.
الصفدي أكد أن العلاقات بين البلدين راسخة ومتجذرة ومبنية على الاقتناع الراسخ بأن مصلحة البلدين في أن نستمر في العمل معا.
وأوضح الصفدي، أن هنالك توافقا تاما بين الأردن وعُمان حول مختلف القضايا العربية وقضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية
وشملت مذكرات التفاهم البرامج التنفيذية التالية:

-مذكرة تفاهم في مجال إنشاء المدن الصناعية.

– برنامج تنفيذي للتعاون التربوي ٢٠٢٤-٢٠٢٦.

– برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم في المجال الشبابي للأعوام ٢٠٢٣-٢٠٢٥.

– البرنامج التنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم في مجال حماية المستهلك الموقعة بين البلدين.

– البرنامج التنفيذي للأعوام ٢٠٢٣-٢٠٢٥ لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في المجال البيئي.


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