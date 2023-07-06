بنود سرية في عقد المدرب الجديد للمنتخب الوطني

وطنا اليوم:رفضت الأمينة العامة لاتحاد كرة القدم، سمر نصار، اليوم الخميس، كشف عن القيمة المالية لعقد المدرب الجديد للمنتخب الوطني، المغربي حسين عموتة.

وقالت سمر نصار إنه لن يتم كشف عقد المدرب المغربي بسبب الخصوصية والبنود السرية للعقد.

وأكدت نصار خلال المؤتمر الصحفي إن العقد يمتد إلى مدة 3 سنوات.

وقالت نصار، إن المنتخب الوطني أمام فرصة لبلوغ كأس العالم المقبل، مؤكدة أنه هدف نتطلع إليه

وقالت ، إن توقيت تغيير مدرب المنتخب الوطني الأسبق عدنان حمد وتعيين مدرب جديد “لم يكن مثاليا”، مبينة أن مثل هذا القرار “كان يجب اتخاذه قبل سنتين”.

وكان الاتحاد قد أعلن عن التعاقد مع المدرب المغربي حسين عموتة، لقيادة “النشامى” في الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026 التي تنطلق أواخر العام الحالي، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024