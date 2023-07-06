مدرب المنتخب الوطني: مهمة التأهل إلى كأس العالم لن تكون صعبة ولا سهلة

وطنا اليوم:قال المدرب الجديد للمنتخب الوطني، المغربي حسين عموتة، الخميس، إن مهمة تأهل المنتخب إلى كأس العالم لن تكون صعبة ولا سهلة والمهم توظيف جميع الإمكانيات بالشكل الأمثل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لتقديمه، أنه سيتم المحافظة على برنامج الإعداد الذي وضعه مدرب المنتخب الوطني السابق عدنان حمد مع إجراء بعض التعديلات.

وأشار عموتة إلى أن الطاقم الفني للمنتخب سيكون حاضراً في 20 من شهر تموز الحالي.

عموتة أكّد أن النتائج لا تتحقق دون إرداة قوية، وقبوله مهمة تدريب منتخب النشامى جاء بعد شعوره بوجود إرادة قوية لبلوغ كأس العالم، مبيناً أن الأمر يحتاج إلى التزام كبير.

“لائحة المنتخب مفتوحة لجميع اللاعبين وكل لاعب يؤدي جيداً من خلال مستواه الفني والذهني والبدني له الحق في الدفاع عن ألوان المنتخب”، وفق عموتة

الى ذلك قالت الأمينة العامة لاتحاد كرة القدم، سمر نصار، الخميس، إن المنتخب الوطني أمام فرصة لبلوغ كأس العالم المقبل، مؤكدة أنه هدف نتطلع إليه.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الوطني، المغربي حسين عموتة، أنه سيتم تسخير الإمكانيات كافة لتحقيق هدف الوصول إلى كأس العالم.

“نتطلع اليوم لمرحلة جديدة وطموحات أكبر مع عموتة”، موضحة أن عقد المدرب يمتد لـ 3 سنوات.

وحول عدم التجديد لحمد، أوضحت نصار أن توقيت تعيين مدرب جديد للمنتخب الوطني لم يكن مثاليا لكنها الفرصة الأخيرة قبل البطولة المهمة المقبلة وهي كأس آسيا 2023